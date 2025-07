Juan Manuel Cerundolo in finale a Gstaad

La rivelazione degli Swiss Open il peruviano Ignacio Buse si ferma alle semifinali. Il numero 167 del ranking mondiale non è riuscito a controllare la maggior qualità dell'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerundolo che lo ha battuto in due set, entrambi con lo stesso punteggio 6/3 – 6/3 in un'ora ventidue minuti di gioco. Buse, ha disputato comunque un ottimo torneo. Proveniente dalle qualificazioni, il peruviano potrebbe aver pagato a caro prezzo i suoi sforzi fisici della settimana. In questa sfida non è riuscito a convertire la sua unica palla break, e non è stato abbastanza solido nei servizi. Alla fine, Juan Manuel Cerundolo si impone in due set rapidi e si qualifica per la finale, la sua seconda nel circuito ATP dopo quella vinta a Cordoba nel 2021 contro Albert Ramos-Viñolas.