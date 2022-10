TENNIS Junior Master Torino: Serena Pellandra vince anche in singolare

Junior Master Torino: Serena Pellandra vince anche in singolare.

Dopo il successo nel tabellone di doppio, Serena Pellandra ha conquistato anche il titolo individuale Under 11 allo “Junior Masters Road to Torino” andato in scena sui campi del Tennis Club Faenza. Serena, dopo aver superato ai quarti di finale Marta Bertozzi per 6-1 6-0 ed essersi imposta in semifinale su Francesca Mora con un doppio 6-2, in finale ha affrontato la portacolori del Pro Parma Victoria Galeone, battuta con un doppio 6-4. Serena Pellandra volerà dunque a Torino: la prova faentina era infatti una delle due tappe di qualificazione al Master nazionale che si disputerà in occasione delle Atp Finals.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: