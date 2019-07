Junior Open, vincono Serafini e Popa

Marcello Serafini e Vanessa Popa

Stamattina, il Junior Open di San Marino ha decretato i suoi vincitori. Sono Marcello Serafini e Vanessa Popa, che fanno loro l'TF Under18 del Titano senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo.

Serafini, n°1 del tabellone e campione in carica nel doppio, si è imposto in scioltezza su Giulio Perego, battuto 6-3 6-3. Vittoria in due set anche per Popa, che con Rubina De Ponti è stata costretta al tie break nella prima partita per poi dominare nettamente nella seconda: 7-6 6-2 il punteggio finale.





Nel video le interviste ai due vincitori, Marcello Serafini e Vanessa Popa.