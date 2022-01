Juvenes San Marino sul podio in tutte le categorie

Al palasport di Porto Recanati, si è tenuto il terzo torneo regionale giovanile della stagione. Protagonisti i giovani pongisti della S.S. Juvenes Tennistavolo San Marino. Hanno conquistato podi in tutte le categorie dove erano presenti. Degno di nota Pietro Bologna degli under 11. In semifinale ha sconfitto il compagno di squadra David Berardinelli. Secondo posto negli under 19, Luca Rinaldini. Semifinali superate anche da Francesco Ronci e Filippo Santi negli under 13 e Sean Berardinelli degli under 15.