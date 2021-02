Katharina Liensberger nuova regina dello slalom

Quattro mondiali da regina, ma ora che Mikaela Shiffrin passa la mano. Cortina incorona Katharina Liensberger che chiude un'edizione per lei da sogno. Un oro ex aequo con la Bassino nel Parallelo e un bronzo ancora più sorprendente in Gigante hanno fatto da prologo al trionfo di oggi. In testa già nella prima manche, la Liensberger si impone rifilando distacchi più da Gigante che da Speciale. Un secondo netto a Petra Vhlova argento, e 1'9' alla Shiffrin che raggiunge così l'undicesima podio mondiale di una fantasmagorica carriera.









Katharina Liensberger quindi riporta l’oro dello slalom in Austria 28 anni dopo il trionfo di Karin Buder a Morioka. La 23enne ha costruito la giornata perfetta grazie a una prima manche strepitosa nella quale la sola Petra Vlhova era riuscita a limitare a 30 centesimi il ritardo. Nella seconda manche, con grande scioltezza e autorità, la Liensberg non solo si è ripetuta, ma ha fatto addirittura meglio. Poco azzurro, come previsto. Irene Curtoni, 18esima finisce staccata di 4”17, mentre Martina Peterlini rimonta 6 posizioni e chiude 19esima a 4”32. Al 26esimo posto la debuttante Anita Gulli. Federica Brignone chiude male il suo deludente Mondiale con la terza uscita su cinque gare.