Kerr nella leggenda: cade il muro del miglio

Josh Kerr ha riscritto la storia dell'atletica. Al meeting di Diamond League di Londra, lo scozzese ha stabilito il nuovo record del mondo del miglio correndo in 3'42"66, abbattendo uno dei primati più iconici dell'atletica leggera. Il precedente record apparteneva al marocchino Hicham El Guerrouj, che il 7 luglio 1999 a Roma aveva fermato il cronometro a 3'43"13. Quel limite aveva resistito per 27 anni. Kerr ha migliorato il primato di 47 centesimi, centrando l'obiettivo del suo progetto denominato "Project 222", cioè correre il miglio in meno di 223 secondi. Davanti a quasi 60.000 spettatori al London Stadium, ha lanciato l'attacco decisivo negli ultimi 600 metri, lasciando senza risposta l'americano Yared Nuguse. Un risultato destinato a entrare nella leggenda del mezzofondo mondiale, perché il record del miglio era considerato uno dei più prestigiosi e longevi dell'atletica moderna







