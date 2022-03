Khalid Jbari vince a Rimini la sua prima maratona in carriera. Tripletta per Federica Moroni

24 mesi per rivedere Rimini invasa dai runners provenienti da tutta Italia e non solo per l'edizione 2022 della Rimini Marathon. 2 anni di attesa, maratona bloccata dal covid, per tornare ad assaporare il brivido dei 42 km sul lungomare di Rimini, Riccione, Misano, Cattolica e ritorno. Una festa per diecimila, il coinvolgimento di una città capace di trasformare una gara in un evento. Musica, colori, aggregazione, sole, parrucche, gioia, sorrisi, e messaggi di pace, sono gli ingredienti naturali di giornata ricca di motivazioni. Se non ci sono baby sitter niente panico, tagliare i traguardo con i figli in braccio diventa un must della manifestazione.

Diversi i sammarinesi in trasferta fuori porta che hanno scelto di correre i 16 km. La Ten Miles ha visto salire sul terzo gradino del podio Michele Agostini che ha chiuso i 16 in 56' e 57'. Dai super agonisti agli amatori made in RSM capaci di ottimi tempi. We Are The Champions in senso assoluto sui 16 km, Vittorio Guerri classe 1940. Altro straordinario protagonista Bryan Toccaceli ormai un habituè di questa manifestazione. E veniamo alla Rimini Marathon.

Vince in volata la sua prima maratona in carriera l'italo/marocchino Khalid Jbari, dell'Athletic Club 96 Alperia, che ha tagliato il traguardo in 2 ore, 19 minuti e 36 secondi, precedendo Hicham Boufars di soli 8 secondi. Più staccato il terzo classificato, il vincitore dell'edizione 2019, Mohamed Hajjy in 2 ore, 25 minuti e 16 secondi. Primo degli italiani è stato Michele Belluschini.

In campo femminile stravince Federica Moroni in 2:51:43, 29° nella generale, per lei è tripletta alla Rimini Marathon. Staccatissima Elisa Benvenuti seconda in 3:08:02, terza Alessandra Scaccia. La Rimini Marathon è ripartita con i suoi consueti numeri monstre. Testa già rivolta all'edizione 2023.