RIMINI MARATHON Khlid Jbari: "Prima maratona e prima vittoria". Moroni: "Rimini è casa mia, vincere qui una grande emozione" Prima maratona in carriera e prima vittoria per l'italo marocchino Khalid Jbari. Per Federica Moroni è la terza vittoria alla Rimini Marathon

La Rimini Marathon conclusa i 2:19.36 per Khalid Jbari in volata. Federica Moroni chiude 29° nella classifica generale e vince la Rimini Marathon femminile in 2:51:43.

