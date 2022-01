SCI COPPA DEL MONDO Kilde vince la prima discesa di Wengen

Kilde vince la prima discesa di Wengen.

Il sole benedice la prima delle due discese in programma a Wengen e premia Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese, grande favorito della vigilia, ha centrato il pronostico, ma ha dovuto soffrire non poco per aver la meglio su Marco Odermatt. L'austriaco, in strepitose condizioni di forma, e nato come gigantista puro è sempre più competitivo anche nelle discipline veloci. Kilde ha saputo fare la differenze soprattutto nei curvoni centrali, pennellati a regolare d'arte e decisivi a guadagnare quei 19 centesimi che al traguardo hanno segnato la differenza tra lui e Odermatt. La Svizzera piazza un atleta anche sul terzo gradino del podio, si tratta di Feuz in ritardo di 46 centesimi rispetto al vincitore. Niente podio invece per gli altri due grandi attesi, gli austriaci Franz e Mayer. Azzurri sbiaditi nella prima delle due libere di Wengen. Dominik Paris, molto bravo nella parte alta, ha pasticciato nei curvoni centrali e ha chiuso al nono posto. Innerhofer, invece, ha pagato un errore che lo ha cacciato indietro fino al tredicesimo posto. In classifica di specialità Kilde sfila il pettorale rosso a Paris ed è il nuovo leader.

