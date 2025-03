Kirsty Coventry: "Voglio aprire la strada per le nuove generazioni"

Kirsty Coventry è diventa la prima donna presidente del Comitato Olimpico Internazionale, in conferenza stampa ha ringraziato il suo predecessore Thomas Bach e tracciato la strada per il futuro:



“Grazie. Bene, questa è una prima volta per il nostro movimento. Ma non vedo l'ora. Il Presidente Bach sta guidando la nostra organizzazione e l'ha guidata in modo eccellente negli ultimi anni. Non è sempre stato facile. Come molti di voi sanno, ci sono state molte difficoltà che ha superato. Quindi mi piacerebbe poter avere quelle conversazioni con lui su come ha deciso di affrontarle e su quali consigli potrebbe darmi per il futuro a riguardo".

"Per quanto riguarda l'importanza di essere la prima donna, la prima africana, devo dire che ci sono state donne incredibili che mi hanno preceduta, una delle quali è seduta in questa stanza. E potrei anche emozionarmi un po’ parlando di Anita DeFrantz, una grandissima fonte di ispirazione per me e per tante donne. E sono davvero orgogliosa di aver potuto renderla orgogliosa. È stata la prima donna a candidarsi per questa posizione. Come ho detto, mi ha ispirata. È stata una grande mentore per me sin da quando sono entrata nel movimento nel 2013. E sì, è significativo. Penso che ci vorrà un po’ di tempo perché tutto questo si realizzi davvero dentro di me, ma donne come lei hanno aperto la strada a donne come me. E io voglio aprire la strada per le nuove generazioni, soprattutto perché ho due figlie piccole. Grazie”.