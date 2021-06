ROLAND GARROS Krejcikova regina di Parigi

Barbora Krejcikova è la nuova regina del Roland Garros. La ceca, numero 33 del mondo, ha battuto in tre set Anastasia Pavlyuchenkova con i parziali di 6-1, 2-6, 6-4 in due ore di gioco. Per la ceca si tratta del primo Major della carriera. Domani si giocherà invece la finale maschile, pure quella inedita tra il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, e il greco Tsitsipas.

