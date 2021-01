Kriechmayr vince il SuperG di Kitzbuhel

Kriechmayr pigliatutto. L'austriaco vince il SuperG di Kitzbuhel e si prende anche la prima posizione nella graduatoria di Coppa di specialità. Un super lunedì per lui che in più ha vinto sulla mitica Streif che per gli austriaci è la cattedrale di casa. Kriechmayr ha fatto la differenza su un ghiaccio che invece ha messo tanti in difficoltà. Ottimo l'1'12''58 del vincitore, 12 centesimi meglio di un eccellente Marco Odermatt. Lo svizzero è secondo oggi e sale al secondo posto anche nella classifica generale di Coppa del Mondo. Da talento futuribile a quasi campione, il percorso è ormai completato.





Ancora un podio per Matthias Mayer, terzo, a 55 centesimi dal vincitore. Quarto, con rimpianti con Cristof Innerhofer che conferma la stessa piazza guadagnata nella discesa di ieri. Un podio sfumato per soli 4 centesimi, ma tutta la soddisfazione di aver ritrovato un atleta che ha combattuto col covid e ha stentato a trovare una condizione accettabile. Un grave errore relega Dominik Paris nelle retrovie, e decisamente peggio è andata a Davide Cazzaniga. Rovinosa caduta e rottura dei legamenti del ginocchio destro. Per lui la stagione finisce qui.