SCI COPPA DEL MONDO Kristoffersen riscrive la storia della Planai

Sulla Planai di Schladming sono in 50.000 a creare un'atmosfera da stadio e applaudire il pokerissimo di Henrik Kristoffersen. E' suo lo slalom in notturna, lo vince per la quinta volta esattamente dodici anni dopo il primo exploit. Con una seconda manche tutta all'attacco ha fatto suo il derby norvegese con Atle Lie McGrath, che invece guidava la classifica provvisoria dopo la prima. Il podio è stato completato dal francese Clément Noel, terzo a 54 centesimi, autore del miglior tempo nella seconda frazione,. Lucas Pinheiro Braathen, quarto, resta incollato a McGrath nella lotta per la coppa di specialità. In questo storico tracciato c'è un po' di gloria anche per l'Italia. Alex Vinatzer ha offerto una prestazione di grande carattere: sedicesimo dopo la prima manche, ha recuperato ben nove posizioni grazie a una discesa aggressiva sul ghiaccio della Planai, chiudendo con un ottimo settimo posto. Bene anche Tommaso Sala, che ha concluso all'undicesimo posto confermando la sua solidità in una delle gare più difficili e fisiche dell'anno.

