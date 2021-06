Kron vince col giallo, Carapaz resta leader

Andreas Kron ha vinto la sesta tappa del Giro di Svizzera dopo il declassamento di Rui Costa, che aveva tagliato per primo il traguardo. Giornata contrassegnata da tantissimi corridori all'attacco con tre di loro che hanno finito col giocarsi la tappa. Rui Costa, Kron e Pernsteiner che si sono presentati con un piccolo vantaggio su un gruppetto di inseguitori. Piccolo ma sufficiente. Il giallo riguarda proprio gli ultimi metri quando Rui Costa ha chiuso Kron che in rimonta pareva in grado di superarlo. Verdetto subito sub judice con tanto di VAR ormai di casa anche nel ciclismo. La giuria dopo aver più volte e da più angolazioni rivisto il filmato d'arrivo ha dato ragione al danese della Lotto Soudall. In una giornata in cui Richard Carapaz ha tenuto la maglia senza colpo ferire anche grazie alla neve che ha costretto gli organizzatori a cancellare la temuta salita di Reinwald con il passo della Novena che era atteso per una bella selezione. Niente passo e niente stravolgimenti in classifica generale. Ma plauso agli azzurri Cattaneo e Fabbro che tra gli attaccanti si sono distinti per la generosità con la quale hanno alimentato l'azione. Oggi si corre a cronometro, con il passo dell'Oberlab che rende la frazione non solo per specialisti del tempo, ma anche per chi va forte in salita.