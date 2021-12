RICCIONE L'addio commosso della Pellegrini, anche Malagò in acqua

Ha ringraziato la sua squadra e la sua famiglia Federica Pellegrini, commossa a bordo vasca dopo avere concluso la sua ultima gara a Riccione: i 200 stile libero dei campionati italiani, che ha vinto. Ad aspettarla fuori dall'acqua c'era anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che l'ha ringraziata "per quello che ha fatto per lo sport italiano". Malagò ne ha celebrato non solo l'atleta, ma anche la persona. "Ha dato un valore aggiunto allo sport", ha aggiunto, "ha vinto anche dei pregiudizi". Pellegrini ha chiesto al presidente di tenere fede a una promessa, ovvero tuffarsi in acqua con lui. Malagò a quel punto si è così spogliato di giacca e scarpe e si è gettato in acqua con la campionessa, per qualche bracciata insieme. "È stato tutto molto bello, sono contenta", ha commentato a margine della gara Pellegrini. Il finale per lei è stato "tutto bello come me l'ero immaginato. Sicuramente le restrizioni non permettono di avere gli stadi pieni, quello è mancato un po'".

