SALTO CON GLI SCI L'Aquila d'Oro è di Tschofenig: l'austriaco vince i 4 Trampolini Nell'ultima gara a Bischofshofen succede di tutto: Kraft, saldamente in testa, sbaglia l'ultimo salto e lascia la Tournèe al connazionale Daniel Tschofenig. Tripletta austriaca in tre tappe su quattro.

Emozioni a non finire nell'edizione numero 73 dei 4 Trampolini, la prestigiosa Tournèe di salto con gli sci. Nella località austriaca di Bischofshofen si è assegnata l'Aquila d'Oro e non sono mancati i colpi di scena. Perché quando sembrava tutto apparecchiato per il successo di Stefan Kraft, è successo l'impensabile. L'austriaco, arrivato all'ultima gara in vetta dopo aver già conquistato le prove di Oberstdorf e Innsbruck, stava comodamente gestendo. Almeno fino all'ultimo salto, quando non va lunghissimo e passa da primo ad addirittura terzo.

Ad approfittarne è il connazionale Daniel Tschofenig, che vince i 4 Trampolini a soli 22 anni. Prima affermazione di un certo rilievo, dopo un bronzo ai Mondiali 2023 e quattro ori negli Juniores. Tschofenig, che già a Garmisch – nella seconda tappa – aveva fatto la voce grossa, si è ripetuto in patria. Partito terzo in classifica e scivolato addirittura al quinto posto dopo la prima manche, il giovane austriaco ha recuperato con un ottimo ultimo salto scavalcando sia Kraft che Jan Hoerl, battuto di 2.1 punti in gara e di 1.4 nel torneo nonostante il podio ottenuto in tutte le prove.

L'Austria domina in lungo e in largo i 4 trampolini con tre triplette su quattro, record assoluto. Tschofenig allunga anche nella generale di Coppa del Mondo portandosi a 956 punti, segue Hoerl a 916 e il tedesco Paschke a 848.

