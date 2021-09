ATLETICA L'Atletica chiude la stagione pensando al futuro

La Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha riunito dirigenti e atleti per le considerazioni di fine stagione e la consegna dei riconoscimenti a chi ha cercato con impegno il risultato e chi si è distinto negli appuntamenti dedicati alle nazionali. Una federazione in crescita come tesserati e in equlibrio nel rapporto tra atleti uomini e donne che ha riscosso i complimenti del Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi, intervenuto alla conviviale.

A fare gli onori di casa il presidente federale Daniele De Luigi che ha ripercorso un anno di cammino tra manifestazioni organizzate e risultati individuali. Premiate infine le società vincitrici dei campionati sammarinesi a squadre e gli atleti che si sono saputi distinguere nel corso della stagione appena conclusa. Nel servizio l'intervista al Presidente della FSAL Daniele De Luigi.

