L'ATP 250 di Estoril ad Albert Ramos-Vinolas

L'ATP 250 di Estoril ad Albert Ramos-Vinolas.

Lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas ha conquistato l'ATP 250 di Estoril, superando in tre set e in rimonta il britannico Cameron Norrie dopo due ore e 40 minuti di gioco. Finisce 4-6 6-3 7-6 con Ramos che torna a sollevare un trofeo in carriera dopo quasi due anni e sale al 37esimo posto del ranking mondiale. Il 33enne di Barcellona si conferma il tennista con più vittorie nel 2021 sulla terra rossa, ben 16, mentre Norrie deve ancora rimandare l'appuntamento con il primo titolo in carriera ed è alla sua seconda finale persa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: