TENNIS L'Australia cede nel doppio misto, in semifinale ci va la Polonia La coppia polacca formata da Jan Zielinski e Katarzyna Kawa ha superato agevolmente Storm Hunter e John-Patrick Smith per 6-4, 6-0, chiudendo la pratica in poco più di un'ora

Ken Rosewall Arena di Sydney, la Polonia spegne il sogno dei padroni di casa dell'Australia conquistando l'accesso alle semifinali della United Cup 2026. Il confronto si è deciso solo al doppio misto finale, dopo che i due singolari avevano lasciato la sfida in totale equilibrio. La serata è iniziata con il netto dominio di Iga Swiatek. La numero 2 del mondo ha travolto la diciannovenne australiana Maya Joint con un doppio 6-1 in soli 58 minuti. Swiatek ha mostrato una solidità impressionante, mettendo subito in discesa il percorso per i polacchi. Le speranze australiane sono state riaccese da un'eroica prestazione di Alex de Minaur. In una battaglia di due ore e 20 minuti, il beniamino di casa ha superato Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. De Minaur ha mostrato una grande condizione mentale, salvando 9 palle break solo nel primo set e inanellando una striscia di 21 punti consecutivi al servizio. Questa vittoria non solo ha pareggiato i conti, ma ha garantito a De Minaur il raggiungimento della top 5 nel ranking ATP, un traguardo che per un australiano mancava dai tempi di Lleyton Hewitt nel 2001.Tuttavia, il sogno della rimonta si è infranto nel doppio misto decisivo. La coppia polacca formata da Jan Zielinski e Katarzyna Kawa ha superato agevolmente Storm Hunter e John-Patrick Smith per 6-4, 6-0, chiudendo la pratica in poco più di un'ora. Con questo successo, la Polonia accede alle semifinali per il quarto anno consecutivo, dove affronterà i campioni in carica degli Stati Uniti in una rivincita della finale dello scorso anno. Per l'Australia resta l'amarezza dell'eliminazione, mitigata però dall'ottimo stato di forma mostrato dal suo leader in vista degli imminenti Australian Open.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: