COMMONWEALTH GAMES L'australia fa bottino pieno. Oro nel ciclismo e nel lancio del disco I padroni di casa vincono la gara di tuffi

L'australia fa bottino pieno. Oro nel ciclismo e nel lancio del disco.

23 anni e grinta da vendere. La studentessa di Birmingham Anna Henderson dopo essere rimasta al comando fino all'ultimo nella gara di ciclismo si è vista sfilare l'oro dall'australiana Grace Brown che ha chiuso in 40.05.20. La neozelandese Georgia Williams sale sul terzo gradino del podio. L'eleganza, la grazia e la precisione premiano le Canadesi nella ginnastica ritmica. Col punteggio di 272.950 battono l'Australia e le padrone di casa, che contro ogni pronostico chiudono terze. Nei tuffi è l'Inghilterra che domina la gara con Jack Laugher che sale sul gradino più alto del podio e Houlden che conquista il bronzo. L'australiano Li Shixin chiude in seconda posizione. Nel salto a ostacoli la Giamaica vola con Rasheed Broadbell che taglia il traguardo per primo, mentre Shane Brathwaite dalle Barbados si prende l'argento. Terzo l'inglese Andy Pozzi. L'atleta paraolimpica Goodness Nwachukwu porta in alto i colori della Nigeria e con un imperioso 34.84 e riscrive così il record del mondo nel lancio del disco. Medaglia d'argento per l'Australiana Sarah Edmiston. Nel salto in lungo è Laquan Nain dalle Bahamas a toccare quegli 8.08 m che gli consegnano di diritto la medaglia d'oro. Dopo di lui l'indiano Murali Sreeshankar e il sud africano Van Vourer. Matthew Denny consegna all'Australia un altro oro, nel lancio de peso. Dopo il podio mancato alle olimpiadi di Tokyo 2020, il traguardo dei 67.26 gli consegna il metallo più pregiato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: