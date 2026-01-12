TENNIS L'Australian Open apre la stagione e la sfida Alcaraz - Sinner Lo spagnolo non ha mai vinto il primo slam dell'anno, l'italiano è detentore del titolo.

L'Australian Open apre la stagione e la sfida Alcaraz - Sinner.

In Australia il dopo Novak Djokovic da due anni a questa parte si chiama Jannik Sinner. Il primo slam della stagione del tennis si annuncia già dai contenuti interessanti. La super sfida Alcaraz-Sinner continua oramai da ben due anni consecutivi con i due tennisti a diversi in maniera equa i tornei degli slam 2024 e 2025. Lo spagnolo arriva in Australia da numero 1 del mondo, ma non ha mai vinto sul cemento australiano. Il miglior risultato ottenuto sono i quarti di finale nelle ultime due edizioni. Dall'altra parte, Sinner è numero 2 del ranking e detentore delle ultime due edizioni. Il primo grande torneo del 2026 si apre per forza nel segno dei due dominatori degli ultimi anni. Il torneo esibizione in Corea del Sud ha premiato lo spagnolo, ma non c'erano titoli in palio, cosa che cambia di molto la prospettiva sul pronostico. Alcaraz-Sinner è una sfida che oramai si rinnoverà anche nel 2026, dopo aver giocato, uno contro l'altro, anche tre delle quattro finali degli slam 2025. Lo scorso anno i precedenti tra i due leader della classifica mondiale sono stati sei, l'ultimo in ordine di tempo a Torino per le Finals che hanno visto trionfare Sinner. Per vedere le prime partite dei due grandi protagonisti del tennis internazionale toccherà attendere il primo turno in programma tra il 18 e 20 gennaio, finalissima il primo febbraio. Intanto sono iniziati i turni di qualificazioni, il sorteggio del tabellone principale sarà il 15 gennaio.

