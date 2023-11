SCI L'austriaco Manuel Feller vince il primo speciale di Coppa del Mondo

Dopo diversi rinvii a causa del maltempo, la Coppa del Mondo maschile inaugura la stagione con uno slalom speciale sulle nevi di Gurgl, in Austria, alla prima volta nel Circo Bianco. Dominio assoluto dei padroni di casa, con la vittoria Manuel Feller davanti ai connazionali Marco Schwarz e Michael Matt, Per Feller si tratta del terzo successo in Coppa del Mondo. Il migliore degli azzurri è stato Tobias Kastlunger, risalito dal 23° al 13° posto con il secondo tempo di manche. Giornata da dimenticare per Vinatzer, solo 23esimo.

