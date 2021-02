MONDIALI DI SCI L'austrico Kriechmayr ha vinto il SuperG di Cortina Quinto Paris, male gli altri azzurri

L'austrico Kriechmayr ha vinto il SuperG di Cortina.

Era il grande favorito della vigilia e non ha tradito le attese. Vincent Kriechmayr ha vinto il Super Gigante maschile ai mondiali di Cortina. L'austriaco è stato semplicemente impeccabile, interpretando alla perfezione una pista difficile e che aveva visto uscire, i primi tre atleti nello stesso identico punto. A 29 anni, Kriechmayr centra cosi il primo titolo iridato di una carriera che annovera 8 vittorie in Coppa del Mondo, tutte racchiuse nelle ultime quattro stagioni. Se Kriechmayr era il favorito, il resto del podio è un autentica sorpresa A cominciare da Romed Baumann, 35enne tirolese in gara con i colori tedeschi.

Partito con il pettorale numero 20, Baumann ha chiuso al secondo posto ad appena 7 centesimi dal vincitore. Sul gradino più basso il francese Pinturault, re del gigante e della classifica assoluta di Coppa del Mondo ma che in pochi avrebbero pronosticato sul podio del SuperG. Mastica amaro Dominik Paris. L'azzurro è stato autore di un ottima gara e dopo aver accarezzato a lungo una medaglia, si è dovuto accontentare del quinto posto con un ritardo di 55 centesimi. Male invece gli altri italiani. Tredicesimo posto per Emanuele Buzzi e 19esimo per Matteo Marsaglia mentre Innerhofer, in gran spolvero dopo i weekend di Kitzbuehel e Garmisch, ha chiuso ad oltre due secondi dal vincitore e con un deludente 23esimo posto. Domenica si replica con la discesa libera.



