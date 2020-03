GIAPPONE L'etiope Legese vince la Maratona di Tokyo

L'etiope Legese vince la Maratona di Tokyo.

L'edizione 2020 della Maratona di Tokyo si è corsa regolarmente ma soltanto con i top runner, gli atleti professionisti. I 38mila amatori iscritti alla gara non hanno potuto partecipare a causa delle misure prese dall'organizzazione per evitare la diffusione del Coronavirus. La gara era particolarmente attesa in vista delle Olimpiadi in programma proprio a Tokyo. La gara è stata vinta dall' etiope Biranhu Legese mentre in campo femminile il successo è stato conquistato dall' israeliana Lonah Salpeter.



