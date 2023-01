L'Europa Continentale di Francesco Molinari vince la Hero Cup

Prove generali di Ryder Cup per l'Europa in vista della super sfida agli Stati Uniti in programma in Italia dal 29 settembre al primo ottobre. La Hero Cup organizzata ad Abu Dhabi ha visto sfidarsi l'Europa Continentale guidata da Francesco Molinari e la selezione di Gran Bretagna/Irlanda affidata a Tommy Fleetwood.

Un'ottima occasione per Luke Donald, il capitano del Team Europa, per visionare i 20 giocatori impegnati e trarne indicazioni per quelli da selezionare per la Ryder Cup. Per quanto riguarda il torneo sui green degli Emirati Arabi, è arrivato un bel successo per la squadra capitanata da Francesco Molinari per 14,5 a 10,5. Proprio l'azzurro, insieme al connazionale Guido Migliozzi, ha contribuito al successo finale portando alla squadra ben 3,5 punti dei quattro a disposizione e concludendo da imbattuti il torneo, che prevede sfide in coppia e singolo. Nella giornata finale, Francesco Molinari ha battuto Shane Lowry, così come Migliozzi su Richard Mansell. I due italiani insieme a Hojgaard e Perez sono stati i migliori dell’Europa Continentale.