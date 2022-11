PUGILATO L'Europeo Medi torna in Romagna: Matteo Signani vince per KO

L'Europeo Medi torna in Romagna: Matteo Signani vince per KO.

L'Europeo di pugilato torna in Romagna, grazie a Matteo Signani che, a 43 anni e 166 giorni riconquista il titolo europeo dei pesi medi professionisti battendo il francese Anderson Prestot, 12 anni più giovane e 6 centimetri più alto, con uno kot al settimo round. Centra l’impresa sul ring di casa a Savignano sul Rubicone prendendosi la rivincita della sconfitta del giugno scorso, a Massy in Francia. Il record di Signani è ora di 32 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi, 12 ko. Dovrà difendere il titolo contro il campione britannico e del Commonwelth, Felix Cash.

Per l’Italia è la seconda cintura europea dei professionisti, dopo quella recentemente conquistata nei pesi gallo da Alessio Lorusso.

La prima a congratularsi, oltre alla Federazione Pugilistica Italiana, è stata la Guardia Costiera, dove Signani presta servizio come Sottocapo, per la conquista per la 4^ volta titolo Campione Europeo. "Al nostro Giaguaro- twitta - gli auguri del Comandante Generale e di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera".

