L'impresa di Giulio Ciccone

Che fosse una tappa particolarmente dura lo si era capito fin dalle prime battute con una fuga di ben otto corridori, tra cui l’azzurro Simone Petilli. I fuggitivi hanno resistito fino agli ultimi dieci chilometri, quando poi complice il finale in salita particolarmente impegnativo, sono stati ripresi dal gruppo. A 6 chilometri dal traguardo, il colombiano Chaves ha tentato l’attacco in solitaria. Un azione alla quale ha risposto prima Mikel Landa e poi Evenepoel con la presenza fissa alla sua ruota di Giulio Ciccone. La tappa si è decisa negli ultimi 500 metri. Chaves è stato ripreso e poi staccato da Roglic, Evenepoel e Ciccone. A quel punto, il corridore abruzzese si è inventato un finale da sogno. Una volata impressionate nella quale non ha lasciato scampo ai due grandi rivali, Roglic ed Evenepoel. Per Giulio Ciccone si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a febbraio alla Comunitat Valenciana, sicuramente una delle più prestigiose della sua carriera. Oggi si corre la terza tappa, con arrivo a "La Molina" dopo 180 chilometri.