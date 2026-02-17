MILANO-CORTINA 2026 L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia Ghiotto, Giovannini e Malfatti battono per 4" 51 gli Stati Uniti, azzurri a quota 24.

L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia.

L'Italia domina la finale dell'inseguimento a squadre di pattinaggio e conquista il 9° oro della sua Olimpiade. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prendono il largo negli ultimi tre giri e battono per 4" 51 gli Stati Uniti campioni del mondo. Con questo successo, gli azzurri salgono a quota 24 medaglie.

