MILANO-CORTINA 2026

L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia

Ghiotto, Giovannini e Malfatti battono per 4" 51 gli Stati Uniti, azzurri a quota 24.

L'Italia domina la finale dell'inseguimento a squadre di pattinaggio e conquista il 9° oro della sua Olimpiade. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prendono il largo negli ultimi tre giri e battono per 4" 51 gli Stati Uniti campioni del mondo. Con questo successo, gli azzurri salgono a quota 24 medaglie.

