L'Italia aggiunge due argenti e un bronzo

Un'altra giornata di acqua azzurra a Melbourne dove l'oro non arriva, ma c'è sempre l'Italia sul podio. Il primo a salirci è Alessandro Miressi, bronzo nei 100 Stile, gara che lo aveva visto campione un anno fa. Davanti a lui sono finiti il vincitore, l'atleta di casa Kyle Chalmers. Secondo posto per il francese Maxime Grousset. Il terzo posto di Miressi con lo stesso tempo che un anno fa gli era valso il titolo, il quarto di Alberto Razzetti.

La gara dei 200 farfalla è infatti quella dei grandi rimpianti. La vince il sudafricano Chad Le Clos in 1'48''27, davanti al giapponese Naiya e allo svizzero Ponti. Giù dal podio di un soffio Alberto Razzetti. I 100 delfino donna sono dell'americana Lilly King in 1'02''67 sull'olandese Schouten d'argento e tedesca Elendt di bronzo. Prima della chiusura del programma due argenti per l'Italia.

La 4x50 stile è in realtà un oro sfumato con Miressi-Deplano-Ceccon alla grande e meno bene Frigo rimontato nel finale. Comunque Italia seconda. Come secondo nei 100 delfino finisce Nicolò Martinenghi. A vincere lo statunitense Fink autore di una grande partenza che lo ha messo al riparo dai tentativi di rimonta della concorrenza. Argento Martinenghi, bronzo il britannico Adam Peaty. Nella finale dei 100 delfino era presente anche Simone Cerasuolo, sesto.