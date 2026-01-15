L'Italia brilla nelle Coppe del Mondo di Snowboard e Biathlon

Italia a valanga a Bad Gastein per la prova di Coppa del Mondo di Snowboard, dove gli azzurri fanno loro tre ori e un bronzo. Grandissima protagonista Lucia Dalmasso, autrice di una doppietta tra slalom parallelo e prova a squadre. Nello slalom, Dalmasso si impone nella finale con l'olandese Michelle Dekker, in una giornata azzurra a 360° col contemporaneo successo, nella prova maschile, di Maurizio Bormolini, vincente nell'ultimo atto contro il bulgaro Alexander Krashniak. Nella prova a squadre invece Dalmasso e Aaron March conquistano quello che è il 10° oro italiano in questa coppa del mondo, prevalendo sugli svizzeri Cavaziel e Zogg. Dalmasso-March che, in semifinale, avevano fatto loro il derby con Gabriel Messner e Jasmin Coratti, consolatisi con il bronzo: battuti, nella finalina, gli austriaci Karner e Pichelkastner.

Italia da podio anche nel biathlon con l'argento nella staffetta femminile nella prova di Coppa del Mondo di Ruhpolding. Un secondo posto amaro per il quartetto composto da Auchentaller, Wierer, Carrara e Vittozzi, in lotta fino all'ultimo con la Norvegia e avanti fino alla prova conclusiva. Qui, lo spunto decisivo per invertire le sorti della sfida è di Maren Kierkeeide: la 22enne esce dal poligono finale con 12” di ritardo su Vitozzi ma recupera tutto con un giro conclusivo fenomenale, prendendosi l'oro in volata per appena 9 centesimi. 3ª, a 3”, la Svezia. Per l'Italia comunque si tratta del 12° podio stagionale, a riprova dell'ottimo stato di forma del biathlon azzurro.

