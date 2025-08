MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 L'Italia chiude al decimo posto nel medagliere Pilato d'argento nei 50 metri rana 19 medaglie rotali per gli azzurri. 2 ori, 11 argenti e 6 bronzi

L'Italia chiude al decimo posto nel medagliere Pilato d'argento nei 50 metri rana.

I Mondiali di tuffi a Singapore si chiudono con un clamoroso colpo di scena. L’australiano Cassiel Rousseau conquista la medaglia d’oro dalla piattaforma 10 metri ma soprattutto la Cina resta incredibilmente giù dal podio. Complice un triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 93.50 punti ed un quadruplo e mezzo avanti raggruppato finale dove ha sfiorato il muro dei 100 punti (99.90). Si diceva un podio senza cinesi, visto che sul secondo gradino ci è salito l’ucraino Oleksii Sereda mentre il bronzo è andato al messicano Randal Willars Valdez

Velocissimi i 50 metri dorso con il rappresentante degli atleti neutrali Kolesnikov medaglia d'oro e record del mondo in 23.68, davanti all'altro neutrale Samusenko e il bronzo centrato dal sudafricano Coetze.

Sempre velocità in questo caso i 50 rana femminili con Benedetta Pilato a medaglia in una gara dominata dalla fuoriclasse lituana Meilutyte. Seconda la cinese Tang, e bronzo per l'atleta pugliese alla quinta medaglia consecutiva ai mondiali per lei che ha cominciato a vincere a 14 anni. Quarto posto per l'altra azzurra Anita Bottazzo.

La disciplina più rapida nel nuoto sono indubbiamente i 50 stile donne. Sfreccia l'australiana Harris in 24.02, davanti alle due cinesi Cheng e Wu.

Belli anzi bellissimi anche i 1500 stile con la sorpresa Ahmed Jaouadi. Il tunisino con questa vittoria consente proprio alla sua nazione di piazzarsi davanti all'Italia nel medagliere generale, dominato dagli Stati Uniti, poi l'Australia.. Tunisia nona e l'Italia al decimo posto con un totale di 19 medaglie 2 ori, 11 argenti e 6 bronzi.

I 400 misti maschili parlano francese con Marchand in 4.04.03. Nuotata disinvolta la sua che non ha mai dato l'opportunità ai suoi avversari di abbozzare un recupero. Secondo il giapponese Matsushita terzo l'atleta neutrale Borodin.

Stessa disciplina ma nelle donne, combatte contro se stessa la canadese McIntosh la quale tocca il traguardo e attende l'arrivo delle avversarie molto staccate. 8 secondi sull'australiana Forrester e sula giapponese Narita.

I mondiali si chiudone definitivamente con le staffette 4x100 miste maschile e femminile. Tra gli uomini un vero peccato per l'Italia che chiude quarta a soli 4 centesimi dagli Stati Uniti terzi. argento alla Francia e oro agli atleti neutrali .Nelle donne stessa staffetta, tanto per cambiare, duello Stati Uniti, Australia, Cina con le americane in costante vantaggio fino a chiudere senza difficoltà. Ennesimo oro a stelle e strisce di un Mondiale dominato dagli States

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: