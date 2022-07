MONDIALI DI NUOTO L'Italia chiude terza nel medagliere con 9 ori, 7 argenti e 6 bronzi L'ultima medaglia è quella d'argento del settebello sconfitto ai rigori dalla Spagna

L'Italia chiude terza nel medagliere con 9 ori, 7 argenti e 6 bronzi.

Con l'argento del settebello sono 22 le medaglie totali per l'Italia ai mondiali di nuoto di Budapest. Gli azzurri di Campagna hanno ceduto solo ai rigori dopo essere stati capaci di rimontare una Spagna in vantaggio anche di 4 reti. Agli iberici va riconosciuto di avere sempre dominato il match, ma non stati capaci di chiuderlo, tenendo in vita un'Italia sempre in grado di reagire. È il quarto ed ultimo periodo ad essere decisivo con la Spagna avanti 9-6 a 7 minuti dal termine. 3 reti azzurre l'ultima a 120 secondi dal termine riporta tutto in equilibrio. Si va ai rigori, ma non bastano nemmeno quelli, perché per decidere l'oro serve l'oltranza. L'errore dai 5 metri decisivo è quello di Giacomo Cannella.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: