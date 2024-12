L'Italia comincia alla grande la United Cup: Svizzera battuta 3-0

A Sara Errani e Andrea Vavassori l'onere e onore di mettere il punto esclamativo. La coppia campione in carica di specialità agli US Open ha vinto d'autorità con un doppio 6-4 in un'ora e 20 minuti contro gli svizzeri Bencic/Stricker. Per gli azzurri è la sesta vittoria consecutiva. Solidi dall'inizio alla fine, Errani/Vavassori sono entrati in campo a risultato acquisito, senza però fare sconti né di esperimenti né di concentrazione. La notte australiana aveva già blindato la vittoria azzurra grazie ai singolari.

E se Paolini è scesa in campo nettamente favorita contro una Belinda Bencic al rientro dalla maternità, più equilibrato sulla carta sembrava il singolare maschile, quello che ha aperto la sfida e che ha visto in campo un Flavio Cobolli autoritario e sul pezzo avere la meglio in un'ora e mezzo su Dominik Stricker. Grazie a eccellenti percentuali al servizio, il romano ha dominato il primo set conquistato per 63 e ha poi giocato con pazienza il secondo quando lo svizzero, cresciuto in pesantezza di palla e personalità, lo ha trascinato al tie break. 6/3 7/6 per Cobolli e spazio alla Paolini. Che ha scherzato con la Bencic che dopo il lungo stop sa ancora giocare, ma ha appunto bisogno di giocare tanto per ritrovare il ritmo delle migliori.

Nel frattempo il doppio 6/1 in favore di Jas dice che la strada è ancora piuttosto lunga. 3-0 Italia, quindi, senza perdere nemmeno un set. E stanotte la sfida alla Francia, in caso di nuova vittoria per l'Italia si spalancano le porte dei quarti di finale.