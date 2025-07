L'Italia del nuoto artistico chiude i suoi Mondiali con due quarti posti, oro a Cina e Spagna

Due medaglie di legno che non cancellano una grande spedizione: l'Italia del nuoto artistico lascia Singapore con due podi sfiorati nelle ultime due gare in programma, ma anche la convinzione di essere diventata la quinta forza della disciplina. A testimoniarlo il medagliere, condito da un argento e due bronzi.

Chi invece si conferma regina è la Cina che stravince l'Acrobatic con il punteggio di 229.0186. Alle spalle la Russia a 224.7291 e la Spagna con 221.0962. Si ferma a 217.5667, invece, la squadra italiana che aveva fatto segnare il terzo miglior punteggio nelle eliminatorie. La grande prestazione della Russia ha rovinato la festa alle italiane. Per la Cina è il quarto oro e la settima medaglia generale, a 9 invece c'è la Spagna che conquista per la terza volta il metallo più prezioso trionfando nel Duo Quarto. 323.8563 per la coppia formata da Iris Tio Casas e Dennis Gonzalez. Appena 0.4125 di vantaggio sulla coppia russa Platanova-Maltsev. Non riesce invece l'impresa a Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, ai piedi del podio e scalzati dalla Gran Bretagna.