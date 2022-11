COPPA DAVIS L'Italia è può forte delle assenze: azzurri in semifinali

Senza Berrettini e Sinner, l'Italia 2 si intesta il miracolo. Gli azzurri giocano un grande quarto di finale e battono per 2-1 i favoritissimi Stati Uniti. E così arriva una semifinale dalla quale l'Italia manca dal 2014. Arriva innanzitutto grazie al capolavoro di Lorenzo Sonego, richiamato in nazionale dopo il forfait delle due stelle. Il torinese si è travestito da Berrettini per e con 17 ace e l'84 per cento di prime ha costruito il suo trionfo. Poco ha potuto lo stralunato Tiafoe che resterà nella storia della Davis per non aver tolto le cuffie durante l'inno nazionale. Avanti 1-0, Lorenzo Musetti ha avuto la possibilità di chiudere la questione. E su un Taylor Fritz a mezzo servizio se non proprio favorito, Musetti sembrava molto vicino. Tutto confermato infatti, il giovane toscano ha giocato alla pari, ma la maggior esperienza dell'americano si è vista al servizio, fondamentale che ha risolto parecchi problemi al numero 9 del mondo. Troppe le occasioni non sfruttate specie nel primo set. E allora tutto rinviato al doppio con gli eterni Bolelli-Fognini a inventarne un'altra delle loro. Contro l'inedita coppia Paul e Sock, con un doppio 6-4 gli azzurri hanno regalato al capitano Volandri la semifinale di domani dalle 13 contro il Canada.

