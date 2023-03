BIATHLON L'Italia fa festa in Coppa del Mondo Wierer vince in Svezia davanti a Vittozzi, tra gli uomini secondo Giacomel

L'Italia fa festa in Coppa del Mondo.

Il biathlon italiano si regala una grande giornata con tanto di tuffo nella storia. Ad Ostersund la 15km individuale si trasforma in un trionfo azzurro. Vince Dorothea Wierer e lo fa davanti alla compagna di squadra Lisa Vittozzi la quale conquista anche la Coppa di specialità. Le nevi svedesi ospitano un trionfo costruito essenzialmente al poligoni: nessun errore per Dorothea, nessun errore per Lisa. A fare la differenza nell'ordine della prima doppietta azzurra di sempre è stata la velocità, che ha detto Wierer meglio di 25,5 secondi.

In classifica generale c'è attesa per la staffetta di domani e domenica. Vittozzi e Wierer rispettivamente al secondo e terzo posto con 795 e 769 punti avvicinano la Simon leader con 943. A quattro gare dal termine non si possono escludere clamorosi, meravigliosi ribaltoni. Donne e non solo. Nella 20km maschile vinta dal tedesco Benedikt Doll, arriva inatteso, il primo podio in Coppa del Mondo per Tommaso Giacomel. Un argento combattuto e conquistato in una volata virtuale con il norvegese Christiansen, battuto per meno di due secondi.

