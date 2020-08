BASEBALL L'Italia ospita l'Europeo 2021

Adesso è ufficiale: il campionato europeo di baseball 2021 si disputerà in Italia, dove tornerà dopo 22 anni. Lo ha reso noto la Fibs, facendo sapere che l’esecutivo della Confederation of European Baseball (Ceb) ha detto sì alla proposta di organizzare la manifestazione in Piemonte. Saranno Torino, Avigliana e Settimo Torinese a ospitare la sfida continentale, dopo la rinuncia della Spagna che causa Covid ha comunicato la propria impossibilità a fare da paese organizzatore.



