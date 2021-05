EUROPEI L'Italia regina delle acque libere Paltrinieri mostruoso trascina gli azzurri all'oro nel Team Event

Diceva di volersi semplicemente allenare e vedere l'effetto che fa. Ma Gregorio Paltrinieri è letteralmente mostruoso e cannibalizza l'Europeo di Acque Libere. Dopo i 5.000 e i 10.000. Greg trascina i compagni di squadra nel Team Event mettendo i presupposti di un altro trionfo. La squadra italiana manda subito in acqua Rachele Bruni, la scelta di partire con una donna accomuna cinque delle sei squadre. La Bruni è seconda per gran parte della frazione e nel finale attacca la tedesca Lea Boy riuscendo a passare prima di lasciare alla Vice Campionessa Europea Giulia Gabbrielleschi. I russi si giocano Adeev e logicamente passano a comandare, ma il ritmo di Giulia è eccellente come il secondo posto conservato.

Quando tocca a Paltrinieri che rimbalza sull'acqua come un off shore. la musica cambia. La russa Sokorina viene travolta al primo giro di boa e il carpigiano se ne va inseguito dal francese Fontaine. Al momento del cambio per l'ultimo frazionista il vantaggio azzurro è di 15 metri. Domenico Acerenza tiene alto il ritmo e si presenta con discreto margine agli ultimi 200. Le ultime bracciate sono già sicure dell'oro e confermano la supremazia della nazionale italiana nelle acque libere.

