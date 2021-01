OLIMPIADI L'Italia rischia di andare a Tokyo senza bandiera Il Cio potrebbe sancire la violazione della Carta Olimpica. Appello di Malagò alla politica: "Agire in fretta"

L'Italia rischia di andare ai Giochi di Tokyo senza bandiera e senza possibilità di migliorare il medagliere. La carta olimpica vieta a qualsiasi comitato olimpico di operare per il tramite del governo. Il Coni non può essere subordinato ad un società governativa. Attualmente, invece, la società Sport e Salute é il braccio operativo del governo. "Serve un provvedimento immediato -ha detto il Presidente del Coni Malagò- perchè l'unico azionista di Sport e Salute è il Ministero dell’economia e delle finanze. La situazione è stata definita "drammatica" dallo stesso Malagò. La data del 27 gennaio è importante perché sarà l'ultimo Executive Board del CIO. Serve dunque immediatamente un provvedimento tampone del governo che fermi qualsiasi delibera del CIO. Ci sono poche ore e la crisi politica in atto non depone a favore di una conclusione positiva della vicenda.

