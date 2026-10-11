L'Italia si qualifica al Premier 12: Guevara e Martini protagonisti

Grazie alla vittoria per 5-0 contro la Germania, l'Italia si qualifica al Premier 12. Dopo il successo per in rimonta per 4-3 contro la Colombia e la sconfitta per 5-2 contro la Spagna, il risultato contro la squadra tedesca assicura agli azzurri la qualificazione al torneo che nel 2027 metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, riservato alla miglior squadra europea o oceanica.

Protagonisti i giocatori del San Marino Baseball, con 7 convocati dal manager Cervelli per il torneo. Nella decisiva sfida contro la Germania, Il prima base Martini ha battuto a casa il primo punto degli azzurri sfruttando il doppio di Guevara, che si è poi ripetuto nel settimo inning chiudendo il match con 2 valide in 4 turni di battuta, 2 punti battuti a casa e 1 RBI. Il blocco dei lanciatori del San Marino Baseball è stato invece utilizzato nelle partite precedenti, con Giulianelli lanciatore vincente nella sfida contro la Colombia, con un 8° inning senza subire punti che ha permesso agli azzurri di rimontare da un passivo di 1-3. Nella stessa sfida, Wong è stato schierato come pinch runner, e ha portato a casa base il punto del pareggio. Palumbo ha lanciato per oltre 3 inning nel match contro la Spagna, dove nonostante la sua buona prestazione gli azzurri sono stati sconfitti per 5-2. Tra le file degli iberici, proprio nella partita contro l'Italia, ha giocato come catcher titolare Gabriel Lino, altro protagonista della stagione del San Marino Baseball.







