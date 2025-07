UNIVERSIADI L'Italia si regala 5 medaglie nel canottaggio

Da Duisburg l'Italia Universitaria si conferma eccellente nel canottaggio e porta a casa 5 medaglie. Due sono d'oro grazie al doppio femminile e al quattro di coppia misto, due d'argento (due senza maschile e quattro senza maschile) e un bronzo (doppio maschile). Un risultato eccellente per una manifestazione che ha visto la partecipazione degli atleti-studenti provenienti di 150 paesi misurati su 18 discipline. Ultima giornata tinta d'azzurro nelle acque del Reno, dove si sono svolte appunto le gare di canottaggio. Bronzo per il doppio maschile, Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli protagonisti di una volata che li ha portati al contempo a sfiorare l’argento (49 centesimi appena dalla Croazia) e a dover difendere il podio dagli attacchi della Lituania incessanti della Lituania. A vincere l'equipaggio olandese. La medaglia d'argento sfiorata dal due senza, la conquista il il quattro senza: Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti e Francesco Graffione alla spalle della solita Olanda, e davanti alla Repubblica Ceca partita meglio e sorpassata in vista dei 1500. Altra medaglia d'argento grazie a Paolo Covini e Alessandro Gardino in una finale nella quale la Lituania ha sbaragliato il campo. Bravi gli azzurri ad attaccarsi all'imbarcazione della Gran Bretagna per poi averne ragione.

