EUROPEI ATLETICA L'Italia sul podio con Dallavalle e la Fantini

L'Italia sul podio con Dallavalle e la Fantini.

La firma della serata la mette il britannico Matthew Hudson Smith che domina i 400, si prende la scena e scaccia tutti quei demoni che appena tre anni fa, per sua stessa ammissione. lo avevano spinto a valutare seriamente il suicidio. Eccolo fortissimo e imbattibile completare il giro di pista in 44''53, davanti all'ottimo svizzero Ricky Petrucciani e all'altro britannico Alex Haydock Wilson. Tutto questo l'Italia festeggia una inattesa medaglia nel triplo e lo fa saltando con Andrea Dallavalle. La misura arriva all'ultimo salto ed è di 17,04. Vale l'argento dietro l'inarrivabile portoghese Pedro Pichardo che fa 17,50 e sta nell'attico. Dallavalle invece sul secondo gradino del podio precede il francese Pontvianne. Sfortunato Tobia Bocchi, quarto. Il suo miglior salto nullo per pochi millimetri. Sui 400 donne invece Femke Bol è la più attesa e non accusa alcun tipo di pressione e alcun tipo di avversarie. Il suo è un trionfo che assomiglia a un assolo con record. Il 49''44 che esce dal cronometro è la miglior prestazione europea stagionale. Nettamente distaccate le polacche Natalia Kaczmarek e Anna Kielbasinska. Dal martello arriva l'altra medaglia azzura: con la misura di 71.58, Sara Fantini si mette al collo il bronzo, dietro alla romena Ghelber e alla polacca Rozanska.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: