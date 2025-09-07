TV LIVE ·
L'Italia vince il Mondiale femminile

Le azzurre battono la Turchia in una finale tiratissima, finita al tie break

7 set 2025
L'Italia vince il Mondiale femminile

Ventitré anni dopo, l'Italia è di nuovo campione del mondo di pallavolo femminile. Arrivate da favorite, le azzurre non hanno tradito il pronostico, battendo in finale per 3-2 la Turchia. Una partita complicatissima, forse ancor più della semifinale giocata contro il Brasile.

L'Italia è partita bene, prendendosi il primo set di misura, vinto 25-23, e replicando nel terzo, anche quello vinto soffrendo, 26-24. Molto più netti i parziali realizzati dalle turche, che si sono prese secondo e quarto set, per 25-13 e 25-19, grazie soprattutto al gioco al centro e a un'ispiratissima Vargas (33 punti, di cui 4 ace). Male l'avvio nel tie break, per le azzurre, che poi si sono riportate in carreggiata e hanno dilagato con l'ingresso di Antropova e dopo il muro decisivo di Fahr, che ha finalmente trovato il tempo giusto per bloccare gli attacchi in fast delle centrali turche.

L'ultimo parziale è di 15-8 per le azzurre, che ora sono campionesse olimpiche, di Vnl e del mondo allo stesso tempo. Miglior marcatrice per l'Italia è Egonu, con 22 punti, ma la storia della serata è quella di De Gennaro, che all'ultima partita in azzurro completa il proprio palmares (le mancava solo il successo nel Mondiale, tra club e Nazionale, per farlo) battendo suo marito, commissario tecnico della Turchia.




