L'italiano Paolo Banchero prima scelta assoluta al draft NBA 2022

Il draft NBA è un appuntamento annuale estivo molto seguito per i tifosi di basket della massima lega a livello mondiale. Rappresenta l'annuale rinnovamento dei roster di tutte le squadre, grazie all'inserimento dei nuovi volti che in linea di massima sono giovani. Quest'anno sono stati gli Orlando Magic ad effettuare la prima scelta e ad essere pescato è stato l'italiano Paolo Banchero, giovane ala grande di Duke. Non è la prima volta che un italiano è stato prima scelta assoluta al draft, successe anche nel 2006 con Andrea Bargnani scelto dai Toronto Raptors. Purtroppo però Bargnani non ebbe una grande carriera oltreoceano, anche a causa di una lista interminabile di infortuni. Per pura curiosità di cronaca va detto che il primo italiano ad essere scelto in NBA fu Gus Binelli nel 1986 al secondo giro, ma rinunciò al trasferimento perché altrimenti al ritorno in Europa sarebbe dovuto essere classificato come straniero. Per Banchero le premesse sono davvero buone, perchè nonostante le lacune dovute alla giovane età ha già mostrato qualità in vari aspetti del gioco sia in attacco che in difesa. Il ragazzo ha rinunciato alla casacca a stelle e strisce, per indossare in futuro la maglia azzurra, cosa che rende gli appassionati italiani orgogliosi e felici di vederlo con la nazionale italiana.

Andrea Renzi