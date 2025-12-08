TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:54 Scomparsa Paolo Rossi, proseguono le testimonianze di cordoglio a San Marino 17:44 Come cambia la formazione con l’IA: l’analisi di Marco Amicucci (AD di Skilla) 17:19 Il Forlì ad Ascoli resiste solo mezz'ora (3-0) 17:13 1-1 tra Carpi e Vis Pesaro 16:07 Congo: il Consolato di San Marino avvia la produzione creme solari da donare ai bambini albini 16:06 L'Italnuoto stravince il medagliere degli Europei in vasca corta 14:38 Al tavolo di "Che Tempo Che Fa", Roberto Giacobbo racconta il suo "Titano", in onda su San Marino Rtv 14:32 IVG e denatalità, Associazione Uno di Noi: "Dati scarsi per numeri comunque preoccupanti" 13:36 Okaka al 112' manda in fuga il Ravenna 13:34 Perilli è argento alle finali di Coppa del Mondo in Qatar: San Marino ancora ai vertici del Trap
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

L'Italnuoto stravince il medagliere degli Europei in vasca corta

20 le medaglie conquistate dagli Azzurri a Lublino, in Polonia: 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Decisiva l'ultima giornata di gare, con ben 10 metalli portati a casa.

di Alessandro Ciacci
8 dic 2025
L'Italnuoto stravince il medagliere degli Europei in vasca corta

9 ori, 5 argenti e 6 bronzi: l'Italnuoto fa il pieno di medaglie – 20, per l'esattezza – e stravince gli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia. Prima volta nella storia per gli azzurri, che conquistano anche la classifica a punti per nazioni. Conferma di un movimento in salute e di una generazione d'oro, che lascia ben sperare nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ci sono i numeri a raccontare una spedizione da sogno: record di medaglie d'oro, diciassette atleti a medaglia, un record del mondo, due europei e 11 italiani.

A indirizzare la vittoria del medagliere l'ultima giornata di gare, con ben 10 metalli conquistati. Cinque gli ori: Sara Curtis nei 50 dorso femminili, Simona Quadarella nei 1500 stile, Alberto Razzetti nei 400 misti, Simone Cerasuolo nei 50 rana maschili oltre alla staffetta 4x50 mista maschile composta dallo stesso Cerasuolo, poi Francesco Lazzari, Simone Stefanì e Leonardo Deplano.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport