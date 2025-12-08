NUOTO L'Italnuoto stravince il medagliere degli Europei in vasca corta 20 le medaglie conquistate dagli Azzurri a Lublino, in Polonia: 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Decisiva l'ultima giornata di gare, con ben 10 metalli portati a casa.

L'Italnuoto stravince il medagliere degli Europei in vasca corta.

9 ori, 5 argenti e 6 bronzi: l'Italnuoto fa il pieno di medaglie – 20, per l'esattezza – e stravince gli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia. Prima volta nella storia per gli azzurri, che conquistano anche la classifica a punti per nazioni. Conferma di un movimento in salute e di una generazione d'oro, che lascia ben sperare nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ci sono i numeri a raccontare una spedizione da sogno: record di medaglie d'oro, diciassette atleti a medaglia, un record del mondo, due europei e 11 italiani.

A indirizzare la vittoria del medagliere l'ultima giornata di gare, con ben 10 metalli conquistati. Cinque gli ori: Sara Curtis nei 50 dorso femminili, Simona Quadarella nei 1500 stile, Alberto Razzetti nei 400 misti, Simone Cerasuolo nei 50 rana maschili oltre alla staffetta 4x50 mista maschile composta dallo stesso Cerasuolo, poi Francesco Lazzari, Simone Stefanì e Leonardo Deplano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: