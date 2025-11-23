COPPA DAVIS L'Italtennis è uno spettacolo e vince la terza Coppa Davis consecutiva Matteo Berrettini e Flavio Cobolli cancellano i grandi assenti Sinner e Musetti

L'Italtennis è uno spettacolo e vince la terza Coppa Davis consecutiva.

Potremmo chiamarla a pieno titolo Coppa Italia. Perché a Bologna l'Italia l'ha vinta per la terza volta di fila. E pazienza se per i puristi la formula attuale non è affascinante come quella della tradizione, quella di Santiago per intenderci. E comunque non si stava meglio quando si stava peggio, si sta decisamente meglio oggi grazie a un gruppo stratosferico che ha saputo fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, semplicemente due top ten. E' la vittoria dell'Italia 2, del capitano Volandri e di Matteo Berrettini (finalmente ristabilito sul piano fisico e leader naturale ritrovato. Ha fatto filotto consegnando al secondo singolarista Flavio Cobolli, una serie di match point che il romano figlio d'arte non ha sprecato. Un percorso netto di emozioni e qualità, senza mai nemmeno scomodare il doppio, non un doppio qualsiasi. Vavassori-Bolelli spettatori quasi loro malgrado, loro che qualche palla l'avrebbero tirata volentieri. E hanno pensato toccasse a loro, oggi, quando Cobolli dopo 17 minuti si trovava sotto 0-4 contro un Munar partito a tutta. Uno 0-4 diventato poi 6-1. Qui il cambio di passo, anche di gioco, e ci crede, in fiducia, on fire, sicuro che la storia passasse di lì e ostinato nel volerla acchiappare. Non si scoraggia, si aggrappa al tie break anche dopo che Munar gli ha annullato quattro palle set. E così tutto si decide al terzo tiratissimo con un colpo e un colpo fino al 6-5. Lì al secondo championship point, Cobolli scrive la storia col pennarello azzurro. E' il terzo titolo consecutivo, non ci riusciva nessuno dal tempo degli Stati Uniti che ne insalatiere ne vinsero 5 a fila dal '68 al '72. La finale all'Unipol Arena di Bologna è stata spettacolo nello spettacolo. Cominciata con la solita apparecchiata di Berrettini. Una prova di livello altissimo conclusa con 6-3 6-4 a Carreno Busta. A tratti hanno giocato uno sport diverso. E così l'Italia del tennis senza le sue stelle, non fa una piega e ne accende altre due. In un paese di calciofili dove il calcio rischia di saltare il terzo mondiale, c'è il tennis che il mondo se lo prende per la terza volta. E se la ride, di gusto.



I più letti della settimana: