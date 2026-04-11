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L'Italtennis vola alle Finals di Billie Jane King Cup, Sinner in finale a Montecarlo

Le azzurre battono il Giappone a Velletri, l'altoatesino "distrugge" Zverev

di Roberto Chiesa
11 apr 2026
L'Italtennis vola alle Finals di Billie Jane King Cup, Sinner in finale a Montecarlo

L'Italia del tennis femminile approda alle Finals di Billie Jane King Cup e difenderà il titolo. Tutto facile nel turno di qualificazione giocato a Velletri contro il Giappone, che le azzurre hanno chiuso sul 3-0 prima ancora della disputa degli ultimi due singolari. A gettare le basi della vittoria i singolare di ieri con Cocciaretto su Uchijima e Paolini su Sakatsume. Oggi il terzo punto grazie al doppio vinto da Errani/Paolini su Ayoama/Hozumi. In campo maschile grande prova di forza di Jannik Sinner che batte il tedesco Zverev 6-1 6-4 e affronterà lo spagnolo Alcaraz per il titolo.




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