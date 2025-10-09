TV LIVE ·
L'Italvolley da Mattarella: "Avete fatto emozionare un Paese intero"

di Roberto Chiesa
9 ott 2025
Le Nazionali italiane di Volley, femminile e maschile, sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione è stata quella di festeggiare i due titoli mondiali conquistati. La delegazione degli atleti era guidata dal Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal Presidente federale Giuseppe Manfredi: "Tutto il Paese vi ha seguito e si è emozionato con voi. Siete formidabili e i vostri trionfi spingeranno tanti giovani a fare sport".




