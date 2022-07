La prima volata del Tour de France 2022 è di Fabio Jakobsen. L'olandese supera in rimonta Wout Van Aert e Mads Pedersen, con il danese che era partito per primo dopo un bel lavoro dei suoi compagni di squadra. Maxi-caduta negli ultimi tre chilometri, fortunatamente senza conseguenze. In classifica generale guida il belga Van Aert, sua dopo due prove la maglia gialla.